مصابون بانفجار سيارة ملغومة قرب مطار بغداد

أصيب خمسة أشخاص في انفجار سيارة ملغومة قرب منطقة لانتظار السيارات بالقرب من مطار بغداد الدولي الخاضع لحراسة مشددة،وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع عند نقطة تفتيش أمنية قريبة من منطقة الانتظار، يخضع فيها الركاب للتفتيش قبل ركوب سيارات أجرة تابعة للمطار.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة والجيش قطعت الطريق الرئيسي لمطار بغداد الدولي وأجرت عملية تفتيش على امتداد الطريق خشية وجود عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.

و لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير، لكن المسؤولين العراقيين عادة ما يتهمون عناصر تنظيم الدولة بالضلوع في تفجير السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في بغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى أعمال عنف بشكل شبه مستمر، تتمثل في تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.