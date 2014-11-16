مجموعة العشرين تدعم الاقتصاد العالمي

اتفق قادة دول مجموعة العشرين اليوم الأحد على إعطاء دفعة للنمو العالمي الواهن والتصدي للتغيرات المناخية ومكافحة التهرب الضريبي، واتفق قادة المجموعة على إجراءات عدة لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.1 في المئة إضافية خلال خمسة أعوام.

وجاء في البيان الصادر في نهاية القمة أن هذه الإجراءات تستهدف إضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف، وذكّـر رئيس وزراء استراليا توني أبوت الدولة المضيفة بأن المجموعة ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية وأن صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف.

وأشار البيان إلى أن الدول المشاركة التزمت بمكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الحكومات من إيرادات تصل لمليارات الدولارات, وتعهدت بالتصدي على مستوى عالمي للتهرب من الضرائب الذي يحرم الحكومات من إيرادات بمليارات الدولارات.

وقد طغى ملفا الأمن وتغير المناخ على محادثات القمة , ودعا البيان الختامي إلى تحرك قوي وفعال للتصدي لتغير المناخ بهدف الموافقة على بروتوكول له صفة الإلزام القانوني خلال مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ سيقام في باريس عام 2015.