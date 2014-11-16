البث الحي
منوعات

مجموعة العشرين تدعم الاقتصاد العالمي

16/11/2014

اتفق قادة دول مجموعة العشرين اليوم الأحد على إعطاء دفعة للنمو العالمي الواهن والتصدي للتغيرات المناخية ومكافحة التهرب الضريبي، واتفق قادة المجموعة على  إجراءات عدة لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.1 في المئة إضافية خلال خمسة أعوام.

وجاء في البيان الصادر في نهاية القمة أن هذه الإجراءات تستهدف إضافة  أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف، وذكّـر رئيس وزراء استراليا توني أبوت الدولة المضيفة بأن المجموعة ستطلق مبادرة بنية تحتية عالمية وأن صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي سيتابعان التقدم نحو تحقيق النمو المستهدف.

وأشار البيان إلى أن الدول المشاركة التزمت بمكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الحكومات من إيرادات تصل لمليارات الدولارات, وتعهدت بالتصدي على مستوى عالمي للتهرب من الضرائب الذي يحرم الحكومات من إيرادات بمليارات الدولارات.

وقد طغى ملفا الأمن وتغير المناخ على محادثات القمة , ودعا البيان الختامي إلى تحرك قوي وفعال للتصدي لتغير المناخ بهدف الموافقة على بروتوكول له صفة الإلزام القانوني خلال مؤتمر للأمم المتحدة للمناخ سيقام في باريس عام 2015.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)