ليبرمان: لن نقبل وضع حد للبناء في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان – جيتي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأحد رفض إسرائيل وقف الاستيطان في القدس المحتلة. وقال ليبرمان "لن نقبل وضع حد للبناء في المناطق اليهودية في القدس"، مضيفا أنه "يجب أن يكون من الواضح أننا لن نقبل بتعريف البناء في الأحياء اليهودية في القدس بأنه نشاط استيطاني".

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد أربعة أيام من إعلان بلدية الاحتلال بالقدس موافقتها على خطط لبناء 200 وحدة استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس الشرقية، مما أثار استنكار الولايات المتحدة الأميركية.

وانتقد ليبرمان ما قال إنه "ربط علاقات أوروبا وإسرائيل بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، لأن أي محاولة من هذا القبيل تعكس توجها خاطئا لا يساهم في تحقيق الاستقرار".

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أمله بأن يتمخض اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية غدا الاثنين عن "توجه أكثر اتزانا تجاه إسرائيل".

من جانبه قال شتاينماير إن "وزراء الخارجية الأوروبيين سيعربون غدا عن أملهم في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي تجنب تصاعد أعمال العنف في المنطقة".

ودعا الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد له في اتصال هاتفي أنه يبحث عن إمكانات للعودة إلى مباحثات السلام التي أجهضت في أبريل/نيسان الماضي.

من جانب آخر، كشفت صحيفة إسرائيلية عن التخطيط لاستقدام آلاف اليهود الأوكرانيين، ويبلغ عدد اليهود بأوكرانيا نحو 88 ألفا من 44 مليونا هم سكان البلاد، بحسب إحصاء 2014 لموقع وورلد فاكت بوك التابع لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي).