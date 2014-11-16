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تأجيل محاكمة رموز نظام القذافي إلى نهاية الشهر

16/11/2014
محاكمة رموز نظام القذافي – أرشيفية

أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية الأحد محاكمة رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع  في قضية قتل  المتظاهرين.

وذكرت وكالة الانباء الليبية "وال" أن جلسة المحاكمة العلنية التي  نقلت عبر القنوات الفضائية المحلية استهلت بمثول 31 سجينا داخل قفص الاتهام بمن فيهم المحتجزين بمدينة مصراته، أمام القاضي وبحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة بفتح الجلسة وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، بعد أن تم التحقق من هويتهم وصفتهم وأداء شهادة القسم بالتأكيد أو النفي حول القضايا الجنائية المنسوبة للمتهمين. 

واستمعت المحكمة بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة لعدد من شهود النفي كلا على حدة  للتأكد من أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة، ومن ثم أعطى قاضي المحكمة الإذن للنيابة العامة ومحامو الدفاع لطرح الأسئلة والاستفسار على الشهود فيما  يخص قضية المتهمين الذين تمت المرافعة عليهم خلال الجلسة.

وسمح القاضي لعدد من المتهمين للإدلاء بأقوالهم والدفاع عن انفسهم فيما  يتعلق بالتهم الموجهة لهم  ، وبعد رفع الجلسة للمداولة من قبل المحكمة ،  قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 30 من الشهر الجاري وذلك بناء على طلب  محامي الدفاع لاستكمال باقي الإجراءات فيما يتعلق بالأدلة ، كما غرمت  هيئة المحكمة عددا من المحامين مبلغا ماليا قدره خمسون دينار وذلك  لغيابهم عن وقائع الجلسة .

وأرجع  مصدر بمكتب النائب العام عدم مثول المتهم الأول في القضية سيف القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- وغيابه عن جلسة اليوم لأسباب فنية، حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسة بطرابلس مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين ، يواجهون عدة تهم في مقدمتها قتل المتظاهرين العزل، إبان ثورة "17 فبراير"، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

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