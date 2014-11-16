البث الحي
منوعات

انفجار سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو

16/11/2014
انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

أعلن عناصر من حركة الشباب الصومالية أنهم أطلقوا قذائف مورتر على قصر الرئاسة في العاصمة  مقديشو الأحد، فيما نفى المتحدث باسم الحكومة الصومالية والشرطة ذلك، وأعلنوا أنه لم تسقط أي قذائف داخل المجمع.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أبو موسى "أطلقنا عدة قذائف مورتر على القصر الرئاسي وسنقدم التفاصيل لاحقا".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الصومالية إصابة شخصين في وسط العاصمة الصومالية مقديشو جراء هجوم بسيارة مفخخة.

وقال الشرطي أحمد سياد "نعتقد أن العبوة كانت في السيارة" ولم تتبين هوية القتلى في الوقت الراهن.

ووقع الانفجار في أحد الشوارع الأكثر اكتظاظا والمؤدي إلى حي الوزارات. وقال أحد الشهود إن "السيارة احترقت وكان هناك شخصان غطى الدم جسديهما، كان مشهدا رهيبا". مضيفا "كانا على قيد الحياة لكن لا أعتقد بنجاتهما بعد تلك الجروح".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء لكن حركة الشباب الصومالية -الموالية لتنظيم القاعدة- كثفت الهجمات وحرب العصابات في مقديشو وغيرها منذ أن طردتهم من العاصمة وكبرى مدن وسط وجنوب البلاد قوات الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)