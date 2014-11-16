انفجار سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو

انفجار سيارة مفخخة في مقديشو

أعلن عناصر من حركة الشباب الصومالية أنهم أطلقوا قذائف مورتر على قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو الأحد، فيما نفى المتحدث باسم الحكومة الصومالية والشرطة ذلك، وأعلنوا أنه لم تسقط أي قذائف داخل المجمع.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أبو موسى "أطلقنا عدة قذائف مورتر على القصر الرئاسي وسنقدم التفاصيل لاحقا".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الصومالية إصابة شخصين في وسط العاصمة الصومالية مقديشو جراء هجوم بسيارة مفخخة.

وقال الشرطي أحمد سياد "نعتقد أن العبوة كانت في السيارة" ولم تتبين هوية القتلى في الوقت الراهن.

ووقع الانفجار في أحد الشوارع الأكثر اكتظاظا والمؤدي إلى حي الوزارات. وقال أحد الشهود إن "السيارة احترقت وكان هناك شخصان غطى الدم جسديهما، كان مشهدا رهيبا". مضيفا "كانا على قيد الحياة لكن لا أعتقد بنجاتهما بعد تلك الجروح".

ولم تتبن أي جهة الاعتداء لكن حركة الشباب الصومالية -الموالية لتنظيم القاعدة- كثفت الهجمات وحرب العصابات في مقديشو وغيرها منذ أن طردتهم من العاصمة وكبرى مدن وسط وجنوب البلاد قوات الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية.