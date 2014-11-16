السعودية تفوز بثلاثية وقطر واليمن يتعادلان

كأس الخليج 22 لكرة القدم

سحق المنتخب السعودي نظيره البحريني بثلاثة أهداف ليتصدر المجموعة الأولى بعد ختام الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج 22 لكرة القدم، في المقابل فرض المنتخب اليمني تعادلاً سلبياً على منتخب قطر.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد من نظيره البحريني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج.

وانحصر اللعب في الشوط الأول بوسط الملعب، وتبادل المنتخبان إهدار الفرص التي سنحت لهما في نصف الشوط، وبعدها شن أصحاب الأرض العديد من الهجمات التي أسفرت عن تسجيل هدف عن طريق ناصر الشمراني في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ليخرج الأخضر متقدما في هذا الشوط.

وفي الدقيقة 54 من الشوط الثاني، أدخل قائد البحرين محمد حسين بالخطأ في مرماه، بعد أن اصطدمت به عرضية الظهير السعودي سعيد المولد.

من جهة أخرى، حصل المنتخب اليمني على نقطتين للمرة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم، بعدما انتهت مباراته الثانية بالمجموعة الأولى ضد منتخب قطر بالتعادل السلبي في الرياض الأحد.

وبقي اليمن بلا أهداف في البطولة سواء في شباكه أو في شباك المنافسين، لكن الفريق رفع رصيده إلى نقطتين بعدما افتتح المشوار بتعادل آخر بنفس النتيجة مع البحرين الأسبوع الماضي.

وكان لاعب الوسط عبد الواسع الماطري قد أهدر أخطر فرص اليمن في الشوط الأول، حين وصلته تمريرة أمامية من القائد علاء الصاصي وتقدم بها نحو المرمى، لكنه سددها بجوار القائم الأيسر للحارس قاسم برهان.

لكن قطر أهدرت فرصا أكثر في الشوط الثاني، وفشل خوخي بوعلام وعلي أسد في أكثر من محاولة قبل أن يهدر البديل إسماعيل محمد أخطر فرصها بتسديدة سهلة من مدى قريب ذهبت مباشرة بين يدي الحارس اليمني محمد عياش قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأنهى اليمن الذي يقوده المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض مدافعه الشاب محمد بقشان (20 عاما) لإصابة خطيرة بعد السقوط على رأسه في الدقائق الأخيرة ليترك الملعب محمولا على محفة بعد دقائق من العلاج أمام المرمى قبل نقله للمستشفى.

وتملك قطر نقطتين أيضا بعدما تعادلت 1-1 مع السعودية في المباراة الافتتاحية يوم الخميس الماضي.