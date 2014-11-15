مقتل 17 في تفجيرين شمال بغداد والبغدادي "حيا"

قتل 17 شخصا وأصيب 57 آخرون على الأقل الجمعة في تفجير سيارتين مفخختين في شمال بغداد، بينما أعلن الجيش العراقي سيطرته على بيجي بالكامل ويتقدم نحو مصفاة المدينة.

وذكرت مصادر أمنية أن أحد التفجيرين وقع قرب مجرى نهر الفرات في منطقة الكريعات، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بينما وقع الثاني قرب مطعم في شارع المغرب بحي الأعظمية، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص.

ورغم أنه لم يصدر أي إعلان مسؤولية عن التفجيرين، فإن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى خلال الفترة الماضية سلسلة تفجيرات وهجمات في بغداد، آخرها هجوم ضد مقر للشرطة الأربعاء والذي أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل.

من جانب آخر كشفت مصادر أمنية عراقية عن أن زعيم "تنظيم الدولة", أبوبكر البغدادي لم يقتل في الضربات الجوية الأخيرة ضد موكبه الذي كان يسير قرب الحدود السورية – العراقية.

وأكد المصدر إن "البغدادي على قيد الحياة ويسافر يوميا بين محافظتي نينوي العراقية والرقة السورية".