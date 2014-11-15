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تحذير من (تسونامي) في إندونيسيا

15/11/2014

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة على مقياس ريختر جزر الملوك شرق إندونيسيا، وقد حذرت الحكومة من موجات مد عاتية (تسونامي) اليوم السبت بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

في حين قال المعهد الأميركي إنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 46 كيلومترا وعلى بعد 154 كيلومترا شمال غرب كوتا تيرناتي.

وأفاد مركز المحيط الهادي للتحذير من تسونامي بأنه يمكن حصول أمواج تسونامي على الشواطئ الواقعة ضمن ثلاثمائة كيلومتر.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من تسونامي في بعض المناطق في أقاليم مالوكو الشمالي وسولاويسي الشمالي وجورونتالو ومالوكو بعد الزلزال الذي وقع على بعد 158 كيلومترا شمال شرق بيتونج، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

يذكر أن إندونيسيا تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ, وسبق أن تعرضت لتسونامي مدمر عام 2004, أسفر عن مقتل أكثر من 170 ألف شخص في إقليم اتشيه, غرب جزيرة سومطرة, فيما  قضى عشرات الآلاف في بلدان أخرى تطل سواحلها على المحيط الهندي.

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