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النساء قد يلتحقن بمشاة الجيش البريطاني في الخطوط الأمامية

15/11/2014

كشفت صحيفة ذي تايمز البريطانية السبت عن أن النساء قد يلتحقن بمشاة الجيش البريطاني في الخطوط الأمامية بعد مراجعة عن وضع القوات النسائية المحاربة, المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا وضابطا سابقا في الجيش توقع أن تمنح استنتاجات الدراسة, النساء فرصة لأداء نفس الأدوار القتالية للرجال.

وأعرب عدد من الخبراء العسكريين عن رفضهم لهذه الفكرة, مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى خفض فعالية الوحدات القتالية في الخطوط الأمامية.

ونقلت الصحيفة عن الضابط السابق الكولونيل ريتشارد كيمب قوله, "أعتقد أنها ستكون فكرة سيئة, إذا وضعت الرجال والنساء معا في وحدة قتالية من هذا القبيل، فإنه سيؤدي إلى حدوث انقسام بين القوات".

وأضاف كيمب، " إذا حدث أي شيء من هذا القبيل, أعتقد أنه سوف يكون مضرا للجيش لأنه من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض في مستويات المعايير البدنية".

وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قد بدأ هذه المراجعة في شهر مايو الماضي وقت أن كان وزيرا للدفاع.

وتعمل النساء في الخطوط الأمامية للجيش في وحدات المدفعية والوحدات الهندسية والطبية, إضافة إلى قيادتهن لطائرات حربية.

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