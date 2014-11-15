الجيش العراقي يسيطر على مصفاة بيجي

تمكنت القوات العراقية اليوم السبت من فك الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الاسلامية منذ أشهر على مصفاة بيجي النفطية الأكبر في البلاد، وذلك بالتزامن مع وصول رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارتن ديمبسي إلى أربيل عقب زيارته بغداد لبحث "المرحلة المقبلة" من الحملة ضد التنظيم.

وأعلن التلفزيون العراقي -نقلا عن مصادر عسكرية- أن الجيش نجح في فك الحصار بشكل كامل عن المصفاة الواقعة إلى الشمال من مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.

من جانبه أكد مسؤول محلي بالمحافظة النبأ، وقال إن "مسلحي التنظيم فروا من محيط المصفاة بعد تقدم قوات الجيش التي تساندها قوات الشرطة ومسلحو الحشد الشعبي".

ويأتي هذا التقدم بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع استعادة القوات العراقية السيطرة على بلدة بيجي الإستراتيجية الواقعة على الطريق الواصل بين الموصل والعاصمة بغداد، بحسب بيان أصدرته.