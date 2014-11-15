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استبعاد المنتخب المصري من تصفيات كأس أمم أفريقيا

15/11/2014

خسر المنتخب المصري أمام ضيفه المنتخب السنغالي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بهدف دون رد في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات في مباراة حضرها أكثر من 50 الف متفرج باستاد القاهرة.

ورفع منتخب السنغال رصيده الى عشر نقاط محتلا المركز الثاني خلف تونس المتأهل ورصيده 11 نقطة بينما توقف رصيد مصر عند ست نقاط وبوتسوانا الاخير برصيد نقطة واحدة في المجموعة السابعة.

وسجل منتخب مصر رقما قياسيا في الخروج من التصفيات وعدم تأهله للنهائيات للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه وهو المنتخب صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الامم الافريقية سبع مرات منها ثلاث مرات متتالية 2006 و2008 و2010.

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