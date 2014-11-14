82 قتيلا خلال يومين من الاشتباكات بمحافظة البيضاء باليمن

مسلحون حوثيون- صورة أرشيفية

قال مسؤول محلي، إن 82 شخصا أغلبهم من مسلحي جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، قتلوا خلال اليومين الماضيين، في اشتباكات بين قبليين وحوثيين في قرية "خُبزة" بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح المسؤول، أن "70 مسلحاً حوثياً قتلوا، بالإضافة إلى 12 من مسلحي القبائل، في اشتباكات بين الطرفين خلال اليومين الماضيين بقرية خُبزة في مديرية القريشية التابعة لمدينة رداع بمحافظة البيضاء".

يذكر أن القرية تشهد اليوم السبت، هدوءا حذراً بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين الطرفين انتهت بسيطرة الحوثيين على القرية.

وكانت قرية "خبزة " سقطت الجمعة، بيد المسلحين الحوثيين، بعد معارك عنيفة مع رجال القبائل.

ويشهد اليمن اضطرابات منذ عام 2011 مما أثار مخاوف دول المنطقة والقوى الغربية التي تريد تجنب حدوث اضطرابات في شبه الجزيرة العربية قد تهدد إمدادات النفط.