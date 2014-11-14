نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 تقام بغينيا الاستوائية

أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2015 ستقام رسميا بغينيا الاستوائية.

وأوضحت المصادر ، نقلا عن مصدر مسؤول بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، تأكيده أن الكاف سيصدر اليوم بيانا يؤكد فيه إقامة البطولة من 17 كانون ثان/يناير إلى الثامن من شباط/فبراير المقبلين بغينيا الاستوائية.

وأضاف أن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الكاف التقى صباح اليوم رئيس غينيا الاستوائية أوباج مباسوجو.

وكان الكاف استبعد المغرب من تنظيم الدورة الثلاثين لكأس أفريقيا بسبب تمسك المغرب بمطلب تأجيل البطولة بحجة خشيته من تفشي وباء ايبولا.

واستضافت غينيا الاستوائية البطولة عام 2012 بالتنظيم المشترك مع جارتها الجابون.