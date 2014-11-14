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منظمة الصحة: ارتفاع وفيات الإيبولا إلى 5177

14/11/2014

عمال صحة يدفنون أحد ضحايا الايبولا

قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن 5177 شخصا على الأقل توفوا في أسوأ تفش لفيروس الايبولا في العالم بزيادة 17 حالة منذ آخر تحديث للبيانات يوم الاربعاء.  وقالت منظمة الصحة العالمية إن العدد الاجمالي لحالات الإصابة في ثماني دول بلغ 14413 حالة بينها 1187 حالة وفاة في سيراليون و1166 في غينيا و2812 في ليبيريا.

من جانبها أعلنت حكومة كندا الجمعة أنها بدأت تجارب اكلينيكية على لقاح تجريبي لعلاج الايبولا ابتكره المعمل القومي الكندي للأحياء الدقيقة ومن المتوقع إعلان النتائج في مطلع عام 2015 .

وانتج العقار التجريبي – المعروف باسم VSV-EBOV- بعد تجارب بالمعمل الكائن في وينيبيج بمقاطعة مانيتوبا وجاءت النتائج واعدة على فئران التجارب.

وستستعين التجارب الإكلينيكية بمجموعة محدودة من المتطوعين في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوتيا وستضاف إليها نتائج تجارب أخرى على اللقاح.

وتجري تجربة العقار أيضا بمعهد والتر ريد للأبحاث التابع للجيش الأمريكي والمعاهد القومية للصحة وكلاهما في ماريلاند بالولايات المتحدة. ولم تعلن كندا عن ظهور أي حالات اصابة بالايبولا في البلاد

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