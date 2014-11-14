خليجي 22: اليمن يحرج البحرين ويتعادل معها سلبا

أحرج منتخب اليمن نظيره البحريني وتعادل معه بدون أهداف على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات المجموعة الاولى لدورة كأس الخليج الثانية والعشرين في كرة القدم , وكانت السعودية تعادلت مع قطر 1-1 اليوم ايضا في المجموعة ذاتها.

وفي الجولة الثانية الأحد المقبل، تلعب قطر مع اليمن، والسعودية مع البحرين , وتلتقي الامارات حاملة اللقب مع عمان، والعراق مع الكويت غدا في المجموعة الثانية.

ولا يزال منتخبا البحرين واليمن يبحثان عن اللقب الاول في دورات الخليخ، وهما الوحيدان اللذان لم يتوجا حتى الآن.

يذكر أن البحرين بدأت مشاركاتها في الدورة منذ النسخة الاولى التي أقيمت على أرضها عام 1970، أما اليمن فانضم إلى دورات كأس الخليج في النسخة السادسة عشرة بالكويت عام 2003.

ولم يحقق منتخب اليمن أي فوز في مشاركاته الست السابقة في البطولة التي خاض فيها 21 مباراة حتى الآن، فاكتفى بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، مقابل 18 خسارة.

لكن المنتخب اليمني قدم آداء مغايرا تماما اليوم وكان الافضل على مدار الشوطين وسنحت له فرص عدة لم يحسن لاعبوه ترجمة أي منها إلى هدف.

فاجأ المنتخب اليمني نظيره البحريني بالهجوم منذ البداية وكانت تحركاته مقلقة خصوصاً عبر علاء الصاصي وعبد الواسع المصري ووحيد الخياط.

وحصل اليمنيون على عدد من الفرص في الدقائق العشرين الأولى اضطر معها الحارس إلى التدخل في أكثر من مناسبة لإبعاد الخطر.