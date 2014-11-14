تونس تتعادل في بوتسوانا وتتأهل لكأس الأمم الإفريقية

المنتخب التونسي

حسمت تونس تأهلها إلى كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتعادلها بدون أهداف خارج أرضها مع بوتسوانا في المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية الجمعة. وأصبح رصيد تونس 11 نقطة من خمس مباريات في صدارة الترتيب لتبتعد بفارق أربع نقاط عن السنغال التي تلعب في ضيافة مصر صاحبة المركز الثالث بست نقاط يوم السبت.

وحصدت بوتسوانا متذيلة الترتيب أول نقطة بعد أربع هزائم متتالية. وستلعب تونس على أرضها ضد مصر بطلة إفريقيا سبع مرات في الجولة الأخيرة بعد خمسة أيام.

وقال مدرب تونس البلجيكي جورج ليكنز "كنا ندرك أن المهمة ستكون صعبة ومعقدة.. المباراة شكلت عبئا ثقيلا على اللاعبين بسبب الضغوط لكننا تأهلنا وسنحاول تحسين الباقي أمام مصر."

وأضاف "المهم أننا تأهلنا وحققنا هدفنا الأهم منذ البداية.. كنا نفكر في التأهل أكثر من كل شيء آخر . التأهل هو ما يبقى في الذاكرة".

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم في وقت سابق يوم الجمعة أن كأس الامم ستقام في غينيا الاستوائية بعدما قرر تجريد المغرب من حق الاستضافة لإصرار الأخير على تأجيلها بسبب مخاوف من تفشي فيروس الايبولا القاتل.