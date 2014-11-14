الحكومة الأمريكية تحذر من ثغرة في نظام تشغيل أبل

شعار شركة أبل

حذرت الحكومة الأمريكية مستخدمي أجهزة آيباد وآيفون بضرورة توخي الحذر حيت يمكن أن يستغل متسللون نقطة ضعف في نظام تشغيل آبل آي.أو.إس لسرقة بيانات حساسة. وقالت الحكومة في نشرة دورية بشأن أمن الانترنت إن هناك احتمالات لاختراق نظام تشغيل آبل عبر تقنية اكتشفت حديثا وتدعى "الهجوم المقنع Masque Attack"..

وكشفت شركة فاير آي المعنية بأمن الشبكات عن نقطة الضعف التي يتم استغلالها في "الهجوم المقنع" في مطلع الأسبوع الجاري وقالت إنها استخدمت بالفعل في شن هجوم وحذرت من وقوع المزيد من الهجمات.

وحذرت الحكومة أنه باستغلال هذه الثغرة يستطيع المتسللون سرقة معلومات والوصول إلى بيانات حساسة مخزنة على أجهزة تعمل بنظام تشغيل آي.أو.إس ويمكنهم أيضا أن يراقبوا عن بعد هذه الأجهزة.

وأضافت أنه يمكن تجنب مثل هذه الهجمات إذا لجأ مستخدمو آيباد وآيفون فقط الى متجر تطبيقات آبل أو أي من مؤسساتها للحصول على تطبيقات.

وقالت آبل في بيان "صممنا أو.إس إكس وآي.أو.إس بحماية أمنية مدمجة للمساعدة في وقاية العملاء وتحذيرهم قبل تثبيت أي برامج خبيثة محتملة. لم ينم إلى علمنا أن أيا من عملائنا قد تضرر بالفعل جراء هذا الهجوم."

وقالت النشرة إن المستخدمين يجب ألا يضغطوا على "تثبيت" من النوافذ المنبثقة عند تصفح الانترنت. وإذا ما أعطى آي.أو.إس تحذيرا يقول "مطور تطبيق غير موثوق به" فيجب على المستخدم حذف التطبيق فورا.