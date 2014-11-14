الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 طفلا وشابا فلسطينيا من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، 13 طفلا وشابا فلسطينيا، بعد أن داهمت مناطق مختلفة في مدينة القدس .

وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين في بيان صحفي ، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة أطفال من بلدة بيت حنينا وحولتهم للتحقيق في سجن المسكوبية.. موضحا أن هؤلاء الأطفال لاتزيد أعمارهم عن 15 عاما.

وأضاف أن قوات الاحتلال الخاصة وأجهزة مخابراتها قد اقتحمت قرية العيسوية فجر اليوم واعتقلت خمسة مواطنين هم يحيى مصطفى ، والأسير المحرر مجد محمد درويش ،وموسى درباس ، وتامر عبيد، ونديم عبيد.

ولفت أيضا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين آخرين هم شريف رجبي، وإيهاب سرحان، ومحمد رازم من بلدة سلوان، بالإضافة إلى المواطن عصام سدر من حي الثوري في مدينة القدس المحتلة .

وفي سياق متصل ، يشهد المسجد الاقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم تدفقاً كبيراً من المُصلين القادمين من مختلف أنحاء القدس وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، للمشاركة في أداء صلاة الجمعة ، بعد منع الآلاف من ذلك خلال الأسابيع الماضية من قبل قوات الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت عن السماح للمصلين من كافة الأعمار بالصلاة في المسجد الأقصى، خلافاً لما اتبعته خلال الأسابيع الماضية بالسماح فقط لكبار السن بالصلاة برحابه الطاهرة، مما اضطر آلاف المواطنين لأداء صلوات الجمعة في الشوارع.