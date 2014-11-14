إصابة ثلاثة جنود لبنانيين في انفجار قرب الحدود مع سوريا

قالت مصادر أمنية إن قنبلة انفجرت عند الجبال اللبنانية بالقرب من الحدود السورية اليوم الجمعة مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود في أحدث هجوم على الجيش في منطقة استهدفتها الجماعات السورية المتشددة من قبل.



وأضافت المصادر أنه تم تفجير القنبلة عن بعد لتصيب عربة للجيش في منطقة قريبة من بلدة عرسال الحدودية. وقالت المصادر إن من بين المصابين ضابطاً. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.



وكانت عرسال والمناطق المحيطة بها مسرحا لاشتباكات بين الجنود اللبنانيين ومتشددين من جبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية. وسيطر عناصر من الجماعيتن على البلدة لفترة قصيرة في اغسطس آب وأسروا مجموعة من الجنود اللبنانيين , وفي سبتمبر أيلول أسفر هجوم مماثل قرب عرسال عن مقتل جنديين.