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واشنطن تعلن شروطها لرفع العقوبات عن موسكو

13/11/2014

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية الخميس، أن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، سمانتا باور، أعلنت أن واشنطن جاهزة لرفع العقوبات عن روسيا إذا توفرت عدة شروط.

وقالت باور، في جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الملف الأوكراني "مازلنا على استعداد لإلغاء العقوبات إذا توقفت المعارك وأغلقت الحدود وسحبت كافة القوات والمعدات الأجنبية وأطلق سراح الأسرى.

وفى نفس الوقت، وجهت الدبلوماسية الأمريكية لموسكو اتهامات جديدة تتعلق بوجود قوات روسية على الأرضي الأوكرانية، وهو ما نفته موسكو بشدة.

وكان ألكسندر بانكين، نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أكد المزاعم حول دخول قوات روسيا الأراضي الأوكرانية مجرد أكاذيب دعائية.

ومن جانبها، وصفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم حلف شمال الأطلسي حول توغل أرتال عسكرية روسية في أوكرانيا بالكلام عديم الأساس.

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