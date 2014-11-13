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واشنطن تؤكد تضامنها مع نيجيريا لضرب مسلحي بوكو حرام

13/11/2014

أكدت الولايات المتحدة، انها تقوم بكل ما يلزم من اجل مساعدة نيجيريا في حربها ضد جماعة بوكو حرام المسلحة وذلك بعد انتقادات لأبوجا ضد الحليف الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "خلال الاشهر الستة الماضية، بدأت الولايات المتحدة بتبادل المعلومات الاستخبارية مع نيجيريا وتشكيل كتيبة جديدة للجيش كما بحثت مرات عدة مع السلطات النيجيرية حول افضل طريقة للرد على التهديد الذى تمثله بوكو حرام".

وجاء تصريحها ردا على تصريحات ادلى بها السفير النيجيري في واشنطن اديبوال اديفورى الذى اعرب عن استيائه ازاء رفض الولايات المتحدة بيع بلاده اسلحة تسمح لها ب"توجيه ضربة قاضية" ل"ارهابيي" جماعة بوكو حرام، وردت بساكي بان حكومتها "قدمت تجهيزات عسكرية للقوات المسلحة النيجيرية".

ولكنها اقرت مع ذلك بوجود حظر لبيع ابوجا مروحيات قتالية من نوع كوبرا وان الأميركيين "قلقون من قدرات نيجيريا لاستعمالها وصيانتها في اطار الحرب ضد بوكو حرام".

واشارت المتحدثة الاميركية ايضا الى "قلق الولايات المتحدة لناحية حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش النيجيري

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