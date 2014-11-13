البث الحي
منوعات

موسكو: إرسال قوات روسية لأوكرانيا ليست إلا خدعة دعائية

13/11/2014

اعتبر الكسندر بانكين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن المزاعم بشأن إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا هي "خدعة دعائية" ونقلت وكالة الانباء الروسية "تاس" اليوم الخميس عن بانكين قوله، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في أوكرانيا،: " لا يتعين تحويل اجتماع المجلس إلى مهزلة وهستيريا مطلقة العنان".

وأضاف الدبلوماسي الروسي : في العواصم الغربية وفى مؤسسات حلف الناتو تتعالى تصريحات رنانة عن تحركات وهمية لأرتال من المدرعات وقوات من الأراضي الروسية إلى أوكرانيا دون تقديم وقائع حقيقية وتأكيدات على ذلك". ووصف هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ وخدعة دعائية".

وذكر الدبلوماسي الروسي أنه يتعين أن يتفهم الجميع أن الحدود الروسية الأوكرانية باتت في الظروف الحالية موضعا لاهتمام خاص ومراقبة مكثفة، ويمكن رصد جميع التحركات عليها بسهولة بما في ذلك من الفضاء.
واعتبر بانكين أن كييف توزع الشائعات عن إرسال أسلحة روسية ودخول وحدات من القوات الروسية النظامية إلى مناطق شرق أوكرانيا من أجل تبرير هزائمها وقيامها بتكثيف إرسال القوات والآليات إلى خط الجبهة .وأشار إلى أن الأوضاع في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك مازالت متوترة، موضحا أنه ليس هناك التزام تام بنظام وقف إطلاق النار.
ولفت بانكين إلى أن عملية سحب الأسلحة الثقيلة والآليات الحربية لم تبدأ حتى الآن، معتبرا أن قيام " رجال المقاومة بتعزيز مواقعهم في المناطق التي تتعرض لهجمات متواصلة من قبل القوات الأوكرانية يبدو خطوة منطقية

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)