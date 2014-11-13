موسكو: إرسال قوات روسية لأوكرانيا ليست إلا خدعة دعائية

اعتبر الكسندر بانكين نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن المزاعم بشأن إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا هي "خدعة دعائية" ونقلت وكالة الانباء الروسية "تاس" اليوم الخميس عن بانكين قوله، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في أوكرانيا،: " لا يتعين تحويل اجتماع المجلس إلى مهزلة وهستيريا مطلقة العنان".

وأضاف الدبلوماسي الروسي : في العواصم الغربية وفى مؤسسات حلف الناتو تتعالى تصريحات رنانة عن تحركات وهمية لأرتال من المدرعات وقوات من الأراضي الروسية إلى أوكرانيا دون تقديم وقائع حقيقية وتأكيدات على ذلك". ووصف هذه التصريحات بأنها "كلام فارغ وخدعة دعائية".

وذكر الدبلوماسي الروسي أنه يتعين أن يتفهم الجميع أن الحدود الروسية الأوكرانية باتت في الظروف الحالية موضعا لاهتمام خاص ومراقبة مكثفة، ويمكن رصد جميع التحركات عليها بسهولة بما في ذلك من الفضاء.

واعتبر بانكين أن كييف توزع الشائعات عن إرسال أسلحة روسية ودخول وحدات من القوات الروسية النظامية إلى مناطق شرق أوكرانيا من أجل تبرير هزائمها وقيامها بتكثيف إرسال القوات والآليات إلى خط الجبهة .وأشار إلى أن الأوضاع في مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك مازالت متوترة، موضحا أنه ليس هناك التزام تام بنظام وقف إطلاق النار.

ولفت بانكين إلى أن عملية سحب الأسلحة الثقيلة والآليات الحربية لم تبدأ حتى الآن، معتبرا أن قيام " رجال المقاومة بتعزيز مواقعهم في المناطق التي تتعرض لهجمات متواصلة من قبل القوات الأوكرانية يبدو خطوة منطقية