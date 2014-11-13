مباحثات في عمّان من أجل التهدئة في القدس

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (غيتي)

يبحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء اليوم الخميس في اجتماع يضم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبل الكفيلة لتهدئة التوتر في مدينة القدس، وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردنيأن "الملك عبد الله سيلتقي مساء الخميس وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث سبل إعادة الهدوء وإزالة أجواء التوتر في القدس". مضيفا أن الاجتماع سيبحث تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أجرى كيري الخميس في العاصمة الأردنية عمّان مباحثات منفصلة مع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني بهدف تهدئة الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي المحتلة، لا سيما في المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

ودعا الملك عبد الله خلال لقائه كيري الولايات المتحدة إلى "تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية التي لا تزال تشكل جوهر الصراع في المنطقة".

وأكد بيان للديوان الملكي أن العاهل الأردني أكد لكيري أن بلاده "مستمرة بالتنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في مساعيه لإحياء مفاوضات السلام التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي". موضحا أن هذا "يتطلب توجها إسرائيليا فعليا وحقيقيا يصب في هذا الاتجاه يتمثل بوقف إجراءاتها الأحادية واعتداءاتها المتكررة على المقدسات في مدينة القدس، وخصوصا تلك التي تستهدف الحرم القدسي والمسجد الأقصى. وهو الأمر الذي يرفضه الأردن بالكامل انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وجدد الملك تأكيده على أنه "لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل أمثل ووحيد نحو تحقيق السلام المنشود".

من جانبه، وضع كيري ملك الأردن في "صورة جهود الولايات المتحدة وتحركاتها المتصلة بتحقيق السلام في المنطقة، إضافة إلى جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة".

وأعرب كيري عن "تقديره لدور الأردن المهم في دعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وجهوده الفاعلة في التصدي للفكر الإرهابي ومحاصرة التطرف".

وقبل هذا اللقاء، أجرى كيري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامة عباس في عمّان. ولم يصدر أي بيان عن الجانبين عما دار خلال الاجتماع.

واعلن المتحدث باسم عباس في وقت سابق أن الرئيس الفلسطيني سيطلع كيري على مخاوف الفلسطينيين المتزايدة حول الأعمال الإسرائيلية خصوصا في القدس.

وصرح نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الموقف الفلسطيني سيكون واضحا وضوح الشمس بأن التجاوزات الإسرائيلية خط أحمر خاصة التصعيد الإسرائيلي في الأقصى وفي القدس".

وأشار الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني حذّر خلال لقائه عباس الاربعاء من ان "تكرار الاعتداءات الاسرائيلية" في القدس "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، حسب الديوان الملكي.

وعلى الصعيد الميداني، اندلعت مواجهات في القدس الشرقية الخميس بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية. وحاول مئة شخص تقريبا من سكان الحي بينهم تلاميذ اعتراض الطريق الرئيسية احتجاجا على قيام الشرطة بإغلاق عدد من مداخل الحي بكتل اسمنتية. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاط لتفريق المتظاهرين.