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كردستان وبغداد تتوصلان إلى اتفاق حول صادرات النفط

13/11/2014
 

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترزالخميس إن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل توصلتا إلى اتفاق لتهدئة التوتر بشأن صادرات الإقليم النفطية ومدفوعات الموظفين الحكوميين من بغداد.
 
وقال زيباري إن الحكومة المركزية وافقت على استئناف سداد رواتب الموظفين العموميين بالمنطقة الكردية من الميزانية الاتحادية.
  
وستقوم حكومة كردستان في المقابل بتحويل عائدات حوالي 150 ألف برميل يوميا من الصادرات النفطية – تعادل نحو نصف صادراته الاجمالية من الخام – إلى الميزانية الاتحادية , وفي أربيل أكدت حكومة كردستان الإتفاق.
  
وقال سفين دزيي المتحدث باسم حكومة الإقليم لرويترز "ما اتفقوا عليه هو أن بغداد ستفرج عن بعض الأموال"500 مليون دولار" وستعطي حكومة كردستان 150 ألف برميل يوميا من النفط لبغداد." 
 
وأضاف أن وفداً تابعاً لحكومة الإقليم بقيادة رئيس الوزراء سيسافر إلى بغداد قريبا لبحث اتفاق أكثر شمولا وإن الحكومة الاقليمية لن تسلم بغداد السيطرة على الصادرات.

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