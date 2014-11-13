قطر تتعادل مع السعودية في افتتاح كأس الخليج 22

تعادل قطر مع السعودية في كأس الخليج 22 (1-1)

نجح المنتخب السعودي في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه المنتخب القطري، في مباراة التي أُقيمت الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج 22.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف حققه اللاعب فهد المولد في الدقيقة 37، بعدما أهداه ناصر الشمراني كرة سهلة أمام المرمى فسددها بالقدم اليسرى، ثم أكملها باليمنى في شباك الحارس القطري قاسم برهان.

وفي الشوط الثاني تفوق أداء المنتخب القطري، واستطاع المدافع إبراهيم ماجد من تحقيق هدف التعادل بضربة رأس، بعدما فشل الحارس السعودي وليد عبد الله في التقاط الكرة من ركلة ركنية، وترك ثلاثة من مدافعيه الكرة لرأس ماجد في الدقيقة.

وأنقذ حارس المنتخب السعودي سيلا من الفرص للمنتخب القطري التي أصبحت أكثر خطورة بمشاركة المهاجم البديل خوخي بوعلام في منتصف الشوط الثاني.

وستلعب السعودية مع البحرين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل بينما ستلعب قطر مع اليمن.