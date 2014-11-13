البث الحي
منوعات

انفجار بمترو الأنفاق بالقاهرة ومقتل العشرات في سيناء

13/11/2014
مترو القاهرة في مصر

قتل خمسة من مجندي الشرطة في هجوم شنه مسلحون الخميس في شمال سيناء المصرية، بحسب ما قال مسؤول أمني. وقال مدير البحث الجنائي في شمال سيناء اللواء هشام درويش إن المسلحين أنزلوا المجندين من حافلة أو أكثر على طريق سريع وقتلوهم بالرصاص.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم على زورق للبحرية المصرية في البحر المتوسط، أدى إلى مقتل ثمانية جنود وإصابة خمسة آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن الضحايا سقطوا في هجومين وقع أحدهما قرب مدينة الشيخ زويد ووقع الآخر في مدينة رفح. والمدينتان من بين مناطق في شمال سيناء تسري فيها حالة الطوارىء وحظر تجول ليلي؛ منذ هجومين وقعا في المنطقة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرا عن مقتل 33 من مجندي الجيش وإصابة عشرات آخرين.

وفي حادث منفصل، قال حمدي عبد الواحد مدير المكتب الإعلامي لوزير الصحة إن 16 شخصا أصيبوا اليوم الخميس في تدافع بعربة لمترو أنفاق القاهرة بعد انفجار قنبلة صوتية في العربة.

وأضاف أن الإصابات بين خفيفة ومتوسطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن تدافعا حدث في عربات مختلفة بالمترو.

لكن مكتب النائب العام أصدر بيانا في وقت لاحق جاء فيه أن معاينة النيابة للحادث أظهرت أن الانفجار "ناتج عن عبوة ناسفة تم وضعها بالعربة رقم اثنين بقطار الخط الأول لمترو الأنفاق، انفجرت القنبلة أثناء سير القطار  بين محطتى حلمية الزيتون و سراى القبة وأحدثت بها (العربة) تلفيات شديدة".

وأضاف أن رجال النيابة انتقلوا إلى "مستشفيات المطرية العام والزيتون ومنشية البكرى التي تم نقل المصابين إليها للاطلاع على تقاريرهم الطبية والجروح التى أصابتهم جراء الحادث والاستماع إلى شهادة من تسمح حالته بسؤاله."

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قال في وقت مبكر اليوم الخميس إن ثمانية من جنود سلاح البحرية فقدوا، وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنته "عناصر إرهابية" على زورق في البحر المتوسط وإن قوات من الجيش دمرت أربعة قوارب استخدمها المهاجمون وألقت القبض على 32 منهم.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)