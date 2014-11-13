انفجار بمترو الأنفاق بالقاهرة ومقتل العشرات في سيناء

مترو القاهرة في مصر

قتل خمسة من مجندي الشرطة في هجوم شنه مسلحون الخميس في شمال سيناء المصرية، بحسب ما قال مسؤول أمني. وقال مدير البحث الجنائي في شمال سيناء اللواء هشام درويش إن المسلحين أنزلوا المجندين من حافلة أو أكثر على طريق سريع وقتلوهم بالرصاص.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم على زورق للبحرية المصرية في البحر المتوسط، أدى إلى مقتل ثمانية جنود وإصابة خمسة آخرين.

وقالت مصادر أمنية إن الضحايا سقطوا في هجومين وقع أحدهما قرب مدينة الشيخ زويد ووقع الآخر في مدينة رفح. والمدينتان من بين مناطق في شمال سيناء تسري فيها حالة الطوارىء وحظر تجول ليلي؛ منذ هجومين وقعا في المنطقة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول وأسفرا عن مقتل 33 من مجندي الجيش وإصابة عشرات آخرين.

وفي حادث منفصل، قال حمدي عبد الواحد مدير المكتب الإعلامي لوزير الصحة إن 16 شخصا أصيبوا اليوم الخميس في تدافع بعربة لمترو أنفاق القاهرة بعد انفجار قنبلة صوتية في العربة.

وأضاف أن الإصابات بين خفيفة ومتوسطة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن تدافعا حدث في عربات مختلفة بالمترو.

لكن مكتب النائب العام أصدر بيانا في وقت لاحق جاء فيه أن معاينة النيابة للحادث أظهرت أن الانفجار "ناتج عن عبوة ناسفة تم وضعها بالعربة رقم اثنين بقطار الخط الأول لمترو الأنفاق، انفجرت القنبلة أثناء سير القطار بين محطتى حلمية الزيتون و سراى القبة وأحدثت بها (العربة) تلفيات شديدة".

وأضاف أن رجال النيابة انتقلوا إلى "مستشفيات المطرية العام والزيتون ومنشية البكرى التي تم نقل المصابين إليها للاطلاع على تقاريرهم الطبية والجروح التى أصابتهم جراء الحادث والاستماع إلى شهادة من تسمح حالته بسؤاله."

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قال في وقت مبكر اليوم الخميس إن ثمانية من جنود سلاح البحرية فقدوا، وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنته "عناصر إرهابية" على زورق في البحر المتوسط وإن قوات من الجيش دمرت أربعة قوارب استخدمها المهاجمون وألقت القبض على 32 منهم.