البغدادي: الضربات الجوية لن توقف "زحف التنظيم"

زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي

بث "تنظيم الدولة الإسلامية" الخميس تسجيلا صوتيا منسوب إلى زعيمه أبو بكر البغدادي؛ أكد خلاله على فشل الحملة العسكرية ضده. وذكر البغدادي في التسجيل -المنسوب له- أحداثا وقعت خلال الأيام الماضية، منها إعلان عدد من المجموعات الجهادية بيعتها للتنظيم.

وتأتي الكلمة بعد أيام من الغموض حول مصير البغدادي إثر تنفيذ التحالف الدولي ضربات جوية ضد قادة للتنظيم في شمال العراق.

وقال البغدادي "إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي لن توقف "زحف" التنظيم" -الذي أصبح يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا- متعهدا أن عناصره "لن يتركوا القتال أبدا".

وأضاف البغدادي أن حملة التحالف الدولي الذي يشن ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا فاشلة، وأن التحالف سيكون مضطرا "للنزول إلى الأرض" لقتاله.

وقال إن الخلافة امتدت إلى السعودية واليمن ومصر وليبيا والجزائر، داعيا أنصاره إلى "تفجير براكين الجهاد في كل مكان" ومهاجمة أهداف في السعودية و"الشيعة" فيها، وشن هجمات ضد الحوثيين في اليمن.

وأشار إلى الهجمات التي يشنها جهاديون في سيناء، ودعا من أسماهم "ليوث التوحيد" في بلاد المغرب العربي وليبيا إلى عدم تسليم البلاد إلى من وصفهم "بأبناء علمان".

وأوضح أن حاجة واشنطن إلى حلفاء من الأنظمة العربية لا تكمن في ضعف بالإمكانات ولا قلة في العتاد، وإنما تكمن في حاجة التحالف إلى من أسماهم "علماء السلاطين" حتى يصدروا فتاوى لعامة المسلمين "صادرة من اليهود" ضد الجهاد وضد التنظيم.

ويعد التسجيل هو الأول للبغدادي منذ ظهوره في شريط مصور أوائل تموز/يوليو الماضي.