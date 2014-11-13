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البرلمان السوداني يدعو الصادق المهدي للعودة للبلاد

13/11/2014

دعا البرلمان السوداني، رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، بضرورة الإسراع في العودة للبلاد والمشاركة في مسيرة الحوار الوطني.

وشدد البرلماني السوداني عباس الخضر  القيادي بحزب المؤتمر "الحاكم  وفقا لصحيفة المجهر السياسي الصادرة بالخرطوم الخميس  على أهمية وجود الصادق المهدى في الحوار الوطني الشامل الذى دعا إليه الرئيس عمر البشير، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها السودان، وقال "إن المهدى بابتعاده يعزل قاعدته، كما دعا  في ذات الوقت  قوى اليسار وخاصة الحزب الشيوعي للمشاركة دون أجندة مسبقة.

وحول قرار الرئيس عمر البشير بمحاسبة المهدي، قال الخضر "نحن في البرلمان لنا رأى ونمثل الشعب ولا نمانع أن يأتي، ولذلك ننادى بعودة الصادق المهدي، باعتباره رجلا قائدا وله قاعدة كبيرة وسوداني في المقام الأول"، مناشدا المهدى بالترفع فوق الجراحات من أجل الوطن.

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