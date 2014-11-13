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إسرائيل تعلن رسميا رفضها التعاون مع لجنة حقوق الإنسان

13/11/2014

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسميا أن إسرائيل لا تعتزم التعاون مع تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة هذا الصيف والمعروفة باسم "عملية الجرف الصامد".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم أن إسرائيل رفضت التعاون مع التحقيق الذى يرأسه خبير القانون الكندي ويليام شاباس، الذى أعلن في وقت سابق أنه يعتقد بضرورة مثول رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ووفقا للصحيفة، أوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته لوسائل الإعلام انه من الواضح بالفعل أن التحقيق سيجد إسرائيل مذنبة، زاعمة أن التحقيق يركز على ممارسات إسرائيل بدلا من ممارسات حماس"، وان مجلس حقوق الإنسان نفسه لديه تاريخ عدائي تجاه إسرائيل على حد وصف البيان .

كما أشارت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي إلى أن الأعضاء الثلاثة للجنة "شاباس" تم رفض دخولهم إلى إسرائيل عبر الأردن في طريقهم إلى غزة، موضحة أن المسؤولين الثلاثة الذين عينتهم الأمم المتحدة لا يزالون في العاصمة الأردنية عمان، فمع استمرار إغلاق معبر رفح يظل طريق الدخول الوحيد إلى غزة حاليا عبر معبر "ايرز" الذى تسيطر عليه إسرائيل.

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