أوباما يرى ان إزاحة الاسد ضرورية لهزيمة تنظيم الدولة

ذكرت شبكة تلفزيون سي إن إن، ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة ادارته بشأن سوريا بعد ان توصل إلى أنه ربما لن يكون من الممكن إنزال الهزيمة بمتشددي تنظيم الدولة بدون إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.

واضافت الشبكة التلفزيونية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بارزين ان فريق اوباما للأمن القومي عقد أربعة اجتماعات على مدى الاسبوع المنصرم لتقييم كيف يمكن لاستراتيجية الإدارة ان تكون منسجمة مع حملتها ضد تنظيم الدولة الذى استولى على اجزاء واسعة في سوريا والعراق.

ونسبت سي إن إن الى مسؤول بارز قوله الرئيس طلب منا ان ندرس مجددا كيف يمكن تحقيق هذا الانسجام. مشكلة سوريا المستمرة منذ وقت طويل يفاقهما الان حقيقة انه لكى ننزل هزيمة حقيقية بتنظيم الدولة فإننا نحتاج ليس فقط الى هزيمته في العراق بل ايضا هزيمته في سوريا."

وأبلغ مسؤول بمجلس الامن القومي بالبيت الابيض رويترز "الاستراتيجية فيما يتعلق بسوريا لم تتغير."

وقال المسؤول ان فريق أوباما للأمن القومي "يجتمع بشكل متكرر لتقرير افضل السبل لتنفيذ الاستراتيجية التي حددها هو أوباما للتصدي لتنظيم الدولة من خلال بضع وسائل ضغط عسكرية وغير عسكرية.

وأضاف قائلا "في حين يبقى التركيز المباشر على طرد تنظيم الدولة من العراق فإننا وشركاءنا في الائتلاف سنواصل ضرب تنظيم الدولة في سوريا لحرمانه من ملاذ آمن وتعطيل قدراته الهجومية.

ومشير الى ان اوباما اوضح ان الاسد فقد شرعيته قال المسؤول الى جانب جهودنا لعزل ومعاقبة نظام الأسد فإننا نعمل مع حلفائنا لتعزيز المعارضة المعتدلة.