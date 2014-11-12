ميستورا: السلطات السورية تبدي إيجاباً تجاه وقف الاقتتال بحلب

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه تلقى إشارات إيجابية من المسؤولين السوريين بشأن مقترح لإبرام هدنة في مدينة حلب.

وأضاف دي ميستورا أن إجراءات وقف إطلاق النار قد تنجح بسبب التهديد المشترك الذي يمثله مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية وأن ظهور التنظيم يعد "عاملا جديدا يمكن أن يؤدي إلى إمكانية النظر الى هذا النزاع بطريقة مختلفة".

من جهة أخرى، قال العميد/ زاهر الساكت/، قائد المجلس العسكري الثوري في حلب، إن المجلس يرفض مبادرة المبعوث الدولي الى سوريا لوقف إطلاق النار، بسبب ما سماه "الخداع المستمر من قبل نظام الأسد".

وتستند خطط الأمم المتحدة الى دعوة كل الاطراف إلى تجميد العنف أو عدم تصعيده عبر هدنات مناطقية لإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية.