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مصر تسلمت منظومة صواريخ "أس – 300 بي أم" الروسية

12/11/2014

ذكرت مصادر روسية أن مصر تسلمت منظومة صواريخ الدفاع الجوي "أس – 300 بي أم"  الروسية والمعروفة أيضا بـ " أنتاي – 2500″، مشيرة إلى أن شركة "ألماس –  أنتاي" تعتزم توريدها إلى دول أخرى. 
صرح بذلك للصحفيين اليوم الاربعاء نائب مدير عام الشركة الروسية لشؤون  التعاون العسكري التقني فياتشيسلاف دزيركالين.
وأضاف أن فنزويلا كانت أول بلد تم تسليمه هذه المنظومة ، ثم تسلمتها  مصر، مضيفا أن خبراء الجيش في هذين البلدين قيموا مواصفات هذه المنظومة  تقييما عاليا.
وأعلن دزيركالين أن شركته تخطط لفتح مراكز لصيانة منظومتي الدفاع الجوي   "تور – أم 1″ و"أس – 300". 
وأضاف أن شركة "ألماس – أنتاي" اقترحت على الجانب الصيني تطوير 27  منظومة "تور – أم 1" التي تم توريدها إلى الصين سابقا، كما اقترحت تنظيم  صيانة تلك المنظومات في الصين.

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