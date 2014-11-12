كيري يزور الأردن لمباحثات حول القدس

يجري وزير الخارجية الأمريكي جون كيريمع الملك الأردني عبد الله اليوم الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان مباحثات بشأن التوتر الأخير الحاصل في القدس وحرب التحالف الدولي على تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إن المباحثات ستسغرق يومين في الأردن قبل أن يتوجه إلى الإمارات يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للمشاركة في مؤتمر دولي للأمن.

وكانت المملكة الأردنية قد استدعت سفيره من إسرائيل في 5 الشهر الجاري في سابقة هي الأولى التي يتخذ فيها الأردن مثل هذا الاجراء بعد اتفاقية وادي عربة.

وتشهد أحياء في القدس الشرقية منذ أيام تصعيدا للمواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب حادثة استشهاد مقدسي برصاص الشرطة الإسرائيلية بعد قيامه الأسبوع الماضي بعملية دهس أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 12، في خضم اقتحامات إسرائيلية متكررة للمسجد الأقصى.