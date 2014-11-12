البث الحي
منوعات

تغريم 5 بنوك عالمية بتهمة التلاعب في أسواق العملات

12/11/2014

أعلنت هيئات رقابية مالية بريطانية وأمريكية تغريم خمسة بنوك عالمية كبرى حوالي ثلاثة مليارات دولار بتهمة التلاعب بأسعار العملات العالمية.

وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية والمعروفة باسم هيئة السلوك المالي إن التلاعب أثر على أسواق المال التي يصل حجم تعاملاتها اليومية إلى 3 تريليون جنية استرليني، من شأنه ” تقويض الثقة في النظام المالي بالمملكة المتحدة والتشكيك في نزاهتها.

يذكر أن البنوك التي جرى تغريمها هي   "رويال بنك أوف اسكتلند"  و "إتش. إس. بي. سي" البريطانيان ،  و"سيتي بنك" ، و"جى. بى. مورغان. تشيس" الأمريكيان ، وبنك "يو. بى. إس" السويسري .

وقد أوقف مصرف رويال بنك أوف اسكتلندا التعامل مع بعض تجار العملة على خلفية استخدام غرف الدردشة للتلاعب بأسعار الصرف.

كما غُرم  بنك سويسرا UBS  صاحب العقوبة الأكبر بدفع  661 مليون دولار  بسبب التلاعب في أسعار العملات وتجارة موظفيه للمعادن الثقيلة بأسعار كبيرة وخيالية.

وكانت الهيئات قد كشفت عن تواطؤ بين البنوك ومضاربين محددين بتبادل معلومات سرية عن أوامر العملاء حول بيع وشراء الأسهم والعملات في الأسواق المالية.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)