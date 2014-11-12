تغريم 5 بنوك عالمية بتهمة التلاعب في أسواق العملات

أعلنت هيئات رقابية مالية بريطانية وأمريكية تغريم خمسة بنوك عالمية كبرى حوالي ثلاثة مليارات دولار بتهمة التلاعب بأسعار العملات العالمية.

وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية والمعروفة باسم هيئة السلوك المالي إن التلاعب أثر على أسواق المال التي يصل حجم تعاملاتها اليومية إلى 3 تريليون جنية استرليني، من شأنه ” تقويض الثقة في النظام المالي بالمملكة المتحدة والتشكيك في نزاهتها.

يذكر أن البنوك التي جرى تغريمها هي "رويال بنك أوف اسكتلند" و "إتش. إس. بي. سي" البريطانيان ، و"سيتي بنك" ، و"جى. بى. مورغان. تشيس" الأمريكيان ، وبنك "يو. بى. إس" السويسري .

وقد أوقف مصرف رويال بنك أوف اسكتلندا التعامل مع بعض تجار العملة على خلفية استخدام غرف الدردشة للتلاعب بأسعار الصرف.

كما غُرم بنك سويسرا UBS صاحب العقوبة الأكبر بدفع 661 مليون دولار بسبب التلاعب في أسعار العملات وتجارة موظفيه للمعادن الثقيلة بأسعار كبيرة وخيالية.

وكانت الهيئات قد كشفت عن تواطؤ بين البنوك ومضاربين محددين بتبادل معلومات سرية عن أوامر العملاء حول بيع وشراء الأسهم والعملات في الأسواق المالية.