العبادي يصدر أوامر بإعفاء 26 من كبار ضباط الجيش العراقي

أصدر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الأربعاء أوامر ديوانية بإعفاء 26 من القادة العراقيين في القوات المسلحة بوزارة الدفاع .

وذكر بيان لمكتب العبادي الأربعاء" تم إصدار أوامر ديوانية تقضي بإعفاء 26 من القادة العراقيين وإحالة 10 قادة آخرين إلى التقاعد وتعيين 18 قائداً جديدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع العراقية ".

وعلى جانب آخرأفادت مصادر أمنية عراقية بأن 55 شخصا قتلوا بينهم قائد في الجيش العراقي وأصيب 10 آخرون في حوادث عنف متفرقة في مدينة بعقوبة .

وقالت المصادر إن عجلة عسكرية نوع هامر مفخخة يقودها انتحاري انفجرت لدى مرور موكب تابع لقيادة الفرقة الخامسة في الجيش العراقي التي تخوض عمليات واسعة لتحرير منطقة سد العظيم شمالي بعقوبة من سيطرة عناصر تنظيم الدولة ما أسفر عن مقتل أمر الفوج الأول من الفرقة العقيد فيصل الزهيري وأربعة من مرافقيه .

وأشارت المصادر إلى انفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل بستان زراعي في ناحية بهرز جنوبي بعقوبة لدى دورية للجيش العراقي ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بليغة.