الأمم المتحدة:حروب سوريا والعراق شردت 13.6 مليون شخص

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 13.6 مليون شخص تشردوا من منازلهم في سوريا والعراق بسبب الصراعات الدائرة في بلادهم.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة أن نحو 7.2 ملايين سوري أصبحوا نازحين داخل سوريا، وتشرد العديد منهم عدة مرات.

وحذرت المفوضية من النقص في التمويل لتلبية حاجات أكثر من 10 ملايين سوري وعراقي بين نازح ولاجئ، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وأفادت المفوضية أنها بحاجة إلى تبرعات تبلغ نحو 85 مليون دولار لتجهيز نحو مليون شخص لاستقبال الشتاء، معربة عن أسفها من أن العالم لا يتحرك لتلبية احتياجات اللاجئين، خاصة الصين وروسيا اللتين تأتيان في ذيل قائمة الدولة المانحة.

وكانت المفوضية وضعت خططا لمساعدة 1.4 مليون شخص في سوريا وستمائة ألف شخص في العراق، إلا أنها لا تتوقع الآن سوى الوصول إلى 620 ألف شخص في سوريا و240 ألفا في العراق.