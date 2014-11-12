إصابة 20 على الأقل في انفجار سيارات ملغومة بشرق ليبيا

قال مسؤولون إن 20 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار سيارات ملغومة يوم الأربعاء في بلدات بشرق ليبيا تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا |, وتتصاعد الفوضى في ليبيا مع تصارع فصائل مسلحة على السلطة.



وانفجرت سيارة ملغومة في شارع مزدحم بمدينة طبرق قرب الحدود مع مصر. ويتخذ البرلمان المنتخب من فندق بالمدينة مقرا له , وقال النائب صالح هاشم "أصيب 20 شخصا ولم يقتل أحد."



ووقع انفجار آخر قرب مطار الأبرق العسكري الذي يستخدمه الثني , وانتقل الثني إلى مدينة البيضاء القريبة إلى الشرق من بنغازي.



وقال مصدر أمني إن حوالي أربعة جنود قتلوا في انفجار الأبرق لكن لم يرد تأكيد لهذا.



وصرح مصدر أمني آخر إن شخصين قتلا في انفجار طبرق لكن مسؤولين آخرين قالوا إن هناك مصابين فقط.



وانفجرت سيارة ملغومة ثالثة في مدينة بنغازي الرئيسية في شرق البلاد حيث يقاتل الجيش الليبي ولواء سابق منشق الإسلاميين لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى.