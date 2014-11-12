إسرائيل توافق على بناء 200 وحدة استيطانية جديدة في القدس

وافقت السلطات الإسرائيلية بصفة مبدئية يوم الأربعاء على بناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة في القدس في خطوة قد تزيد التوتر مع الفلسطينيين .

و في أول رد فعل لها قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أنها تشعر "بقلق عميق" من قرار إسرائيل

الموافقة على بناء 200 منزل جديد في القدس الشرقية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي إن القرار يعرقل محاولات التوصل إلى حل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس قيام دولتين.



ومن المقرر بناء الوحدات الجديدة في حي راموت وهو مجمع مترامي الأطراف يتألف من عمارات سكنية ومنازل خاصة عند الطرف الشمالي للقدس.



وقالت براتشي سبرانج المتحدثة باسم بلدية القدس إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية أعطت الموافقة المبدئية لمقاول خاص لبناء 200 وحدة سكنية على أرض اشتراها في راموت, وأضافت أن المشروع يجب ان يمر بعدة مراحل أخرى قبل الشروع في البناء.



وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على الخطط الإسرائيلية إنه يبدو أن إسرائيل تهدد مع كل زيارة لكيري للمنطقة ببناء وحدات استيطانية جديدة واصفا ذلك بأنه تصعيد متواصل ويساهم في إيجاد مناخ سلبي.



هذا وتقول إسرائيل إن من حق اليهود العيش في أي مكان في المدنية التي تعتبرها عاصمتها "غير القابلة للتقسيم".