البث الحي
منوعات

إسرائيل توافق على بناء 200 وحدة استيطانية جديدة في القدس

12/11/2014

وافقت السلطات الإسرائيلية بصفة مبدئية يوم الأربعاء على بناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة في القدس في خطوة قد تزيد التوتر مع الفلسطينيين .

و في أول رد فعل لها قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أنها تشعر "بقلق عميق" من قرار إسرائيل
الموافقة على بناء 200 منزل جديد في القدس الشرقية.
 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي إن القرار يعرقل محاولات التوصل إلى حل بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس قيام دولتين. 
 
ومن المقرر بناء الوحدات الجديدة في حي راموت وهو مجمع مترامي الأطراف يتألف من عمارات سكنية ومنازل خاصة عند الطرف الشمالي للقدس.
 
 وقالت براتشي سبرانج المتحدثة باسم بلدية القدس إن لجنة التخطيط التابعة للبلدية أعطت الموافقة المبدئية لمقاول خاص لبناء 200 وحدة سكنية على أرض اشتراها في راموت, وأضافت أن المشروع يجب ان يمر بعدة مراحل أخرى  قبل الشروع في البناء. 
 
وقال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رداً على الخطط الإسرائيلية إنه يبدو أن إسرائيل تهدد مع كل زيارة لكيري للمنطقة ببناء وحدات استيطانية جديدة واصفا ذلك بأنه تصعيد متواصل ويساهم في إيجاد مناخ سلبي.
 
هذا وتقول إسرائيل إن من حق اليهود العيش في أي مكان في المدنية التي تعتبرها عاصمتها "غير القابلة للتقسيم".

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي

وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)