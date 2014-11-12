أوكرانيا تقول إنها تستعد لحرب في شرق البلاد

ذكرت الحكومة الأوكرانية أن روسيا " تجاوزت خطا أحمراً " وأنها تستعد مجددا لحرب في شرق البلاد .

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ان وزير الدفاع ستيفان بولتوراك قال في اجتماع وزاري في كييف إن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة " الاستعداد للقتال " في الوقت الذي يحشد فيه المتمردون الموالون لروسيا القوات .

وأكد رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك أن أوكرانيا تبذل ما في وسعها لتهدئة الوضع واتهم روسيا والانفصالين بفعل النقيض .

وقال في نفس الاجتماع :" لا أريد أن يصاب العالم بعمى ألوان ، وجرى تجاوز الخط الأحمر ليس عشرات بل مئات المرات ".

وقال مجلس الأمن الوطني الأوكراني إن الانفصاليين والقوات الروسية النظامية واصلت التعزيز العسكري في المقاطعات الشرقية من البلاد التي يسيطرون عليها .

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن اندري ليسينكو في كييف أن جنديا قتل وأصيب خمسة آخرون في اشتباكات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية .

وأكد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجود تحركات للقوات على نطاق واسع على مدار الأيام الماضية .

وقال الجنرال فيليب بريدلاف ، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الاطلسي (ناتو)، إن الحلف رأي أيضا أسلحة ثقيلة تدخل شرق أوكرانيا في الأيام الماضية ، بحسب نص جرى إرساله عبر البريد الالكتروني .

ونفى الانفصاليون مجدداً أنهم يمتلكون أسلحة روسية وأوضح انهم ينقلون الجنود إلى دونيتسك لأن القوات الحكومية تقصف المدينة .