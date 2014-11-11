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منطقة غرب أفريقيا على شفا أزمة غداء بسبب الإيبولا

11/11/2014

مكافحة تفشي الإيبولا

حذرت خبيرة من الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف من أن تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا تسبب في ظهور  بوادر أزمة غذائية كبرى يمكن أن تجعل أكثر من مليون شخص يعتمدون على  المعونات الغذائية.

وقالت هلال إلفير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء :  "تأثر المزارعون في غرب أفريقيا بشدة جراء هذه الأزمة حيث أدى الخوف  والهلع إلى هجر الكثير منهم لمزارعهم".

وتسبب هذا الوضع في وجود مشكلات في إنتاج الغذاء وارتفعت أسعار المواد الغذائية بدرجة كبيرة في البلدان المتضررة من إيبولا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.

ويعتمد ثلثا سكان غرب إفريقيا على الزراعة كمصدر للدخل مما يجعل الزراعة  أهم قطاع اقتصادي هناك.  كما يجد المواطنون في المنطقة صعوبة في دفع ثمن طعامهم حيث تضرر اقتصاد الدول الثلاث لأنها أصبحت في عزلة متزايدة عن النقل الدولي والتجارة  والاستثمار في ظل أزمة إيبولا. وأصيب أكثر من 13200 شخص بفيروس إيبولا توفي منهم5000  شخص في غرب  أفريقيا. نصفهم في ليبيريا وحدها.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف بأن المواطنين في جميع مناطق ليبيريا يواجهون صعوبات في الحصول على ما يكفي  من الغذاء.

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