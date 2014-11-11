منطقة غرب أفريقيا على شفا أزمة غداء بسبب الإيبولا

مكافحة تفشي الإيبولا

حذرت خبيرة من الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف من أن تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا تسبب في ظهور بوادر أزمة غذائية كبرى يمكن أن تجعل أكثر من مليون شخص يعتمدون على المعونات الغذائية.

وقالت هلال إلفير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء : "تأثر المزارعون في غرب أفريقيا بشدة جراء هذه الأزمة حيث أدى الخوف والهلع إلى هجر الكثير منهم لمزارعهم".

وتسبب هذا الوضع في وجود مشكلات في إنتاج الغذاء وارتفعت أسعار المواد الغذائية بدرجة كبيرة في البلدان المتضررة من إيبولا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.

ويعتمد ثلثا سكان غرب إفريقيا على الزراعة كمصدر للدخل مما يجعل الزراعة أهم قطاع اقتصادي هناك. كما يجد المواطنون في المنطقة صعوبة في دفع ثمن طعامهم حيث تضرر اقتصاد الدول الثلاث لأنها أصبحت في عزلة متزايدة عن النقل الدولي والتجارة والاستثمار في ظل أزمة إيبولا. وأصيب أكثر من 13200 شخص بفيروس إيبولا توفي منهم5000 شخص في غرب أفريقيا. نصفهم في ليبيريا وحدها.

وأفاد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في جنيف بأن المواطنين في جميع مناطق ليبيريا يواجهون صعوبات في الحصول على ما يكفي من الغذاء.