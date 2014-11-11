عباس يدعو إسرائيل إلى إبعاد المستوطنين عن المقدسات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية إلى إبعاد المستوطنين عن المقدسات في القدس مع استمرار تصاعد المواجهات في المدينة المقدسة. وقال عباس في كلمة أمام الالاف المواطنين الذين احتشدوا في مقر الرئاسة الذي يضم أيضا ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات لإحياء الذكرى العاشرة لرحيله "القدس عاصمتنا وسنحافظ عليها ونحمي مقدساتها. فكلنا مرابطون مع أبناء القدس."

كما دافع عباس عن المرابطين في المسجد الاقصى قائلا "يقولون من هم هؤلاء المرابطون. نقول لهم هؤلاء المربطون اولئك الذين يجلسون في الاقصى وكنيسة القيامة ليصلوا وليحموها فاذا اعتدي عليهم من اي جهة كان من حقهم ان يدافعوا عن انفسهم وان يدافعوا عن مقدساتهم."

وأضاف "نحن نطالبكم (الحكومة الاسرائيلية)أن تبعدوا هؤلاء المستوطنين والمتطرفين وغيرهم من المسجد الاقصى ومن مقدساتنا. لن نسمح بأن تلوث مقدساتنا. ابعدوهم عنا ونحن بعيدون عنهم وكفى الله المؤمنين القتال."

وتشهد مدينة القدس في الفترة الاخيرة مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والاسرائيليين مع تواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الاقصى. حيت سقط قتلى من الطرفين خلال تلك المواجهات.