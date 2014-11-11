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الـكاف يستبعد المغرب من المشاركة بكأس أفريقيا 2015

11/11/2014

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عيسى حياتو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء تجريد المغرب من حق استضافة كأس الامم الإفريقية العام القادم مع دراسته للبدائل المحتملة، كما استبعد المغرب أيضا من اللعب في النهائيات التي قال الاتحاد الافريقي إنها ستمضي قدما في موعدها بين 17 يناير كانون الثاني والثامن من فبراير شباط.

جاء تجريد المغرب من استضافة كأس الأمم الأفريقية بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب مخاوف من انتشار فيروس الايبولا القاتل.

ويقول المغرب أن آلاف المشجعين الذين سيأتون من دول غرب افريقيا يمثلون خطرا وأراد تأجيل النهائيات لستة أشهر على الأقل مع تكثيف الحملة ضد الايبولا. لكن الاتحاد الإفريقي رفض أي تأجيل للمواعيد المحددة مبررا ذلك بجدول المباريات المزدحم ومنح المغرب مهلة نهائية حتى يوم السبت الماضي لسحب طلب التأجيل الذي تم رفضه.

وقال الاتحاد الإفريقي إنه تلقى "عدة عروض من اتحادات وطنية تؤكد رغبتها في استضافة نهائيات 2015 في المواعيد المحددة من قبل." لكن الاتحاد الإفريقي لم يكشف عن اسم أي دولة منهم. ولم تبد أي دولة رغبة علنية في استضافة كأس الأمم بدلا من المغرب.

وقال الكاف إنه سيدرس الآن العروض وسيختار الدولة المنظمة الجديدة "قريبا" لكنه لم يحدد موعدا لذلك. كما سيحدد  الاتحاد الإفريقي موعد ومكان قرعة النهائيات التي كان من المقرر اقامتها في الرباط يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال الاتحاد الافريقي إنه سيطلب تعويضا قانونيا من المغرب وفقا للتعاقد مع الاتحاد المغربي لكرة القدم الذي تم توقيعه في أبريل نيسان. ومن المرجح أيضا توقيع عقوبات قاسية على كرة القدم المغربية.

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