الأكراد يحققون مكاسب ميدانية دون كسر حصار كوباني

مقاتلون من البشمركة

حقق المقاتلون الأكراد السوريون يدعمهم مقاتلو البشمركة من شمال العراق مكاسب ميدانية باتجاه كسر حصار مدينة كوباني السورية الحدودية لكنهم مازالوا يتعرضون لقصف عنيف من مقاتلي تنظيم الدولة ولم يتمكنوا من استعادة السيطرة على المدينة بعد.

ووصل مقاتلو قوات البشمركة الكردية العراقية ومعهم المركبات المدرعة والمدفعية قبل أكثر من أسبوع إلى كوباني لمحاولة رفع الحصار عن المدينة المستمر منذ أكثر من شهر. ويختبر هذا الحصار قدرة تحالف تقوده الولايات المتحدة على وقف تقدم مسلحي التنظيم.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن "اشتباكات عنيفة دارت منذ ليل أمس واستمرت حتى صباح الثلاثاء بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة في الجبهة الجنوبية لمدينة عين العرب كوباني حيث تمكنت وحدات الحماية من التقدم والسيطرة على عدة نقاط جديدة."

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة في مدينة الرقة أن "قياديا عسكريا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية قال إن مقاتلي الدولة الإسلامية فوجئوا بالمقاومة الشرسة التي أبدتها وحدات حماية الشعب الكردي في المدينة وأن معركة كوباني "استنزفت المئات من مقاتليهم."

واستعادت القوات الكردية السيطرة على عدد من القرى المحيطة بكوباني غير أن مراسلا لرويترز على الجانب التركي من الحدود قال إن الخطوط الأمامية في المدينة نفسها لا يبدو عليها تغيير ملحوظ إذ أن المقاتلين المتشددين مازالوا يسيطرون على الجزء الشرقي منها.

وسقطت قذائف المورتر التي أطلقها مقاتلو تنظيم الدولة على وسط المدينة يوم الثلاثاء كما جرى تبادل لإطلاق النار بينما كانت الطائرات المقاتلة تحلق في الأجواء.