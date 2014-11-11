البث الحي
منوعات

الأكراد يحققون مكاسب ميدانية دون كسر حصار كوباني

11/11/2014

مقاتلون من البشمركة

حقق المقاتلون الأكراد السوريون يدعمهم مقاتلو البشمركة من شمال العراق مكاسب ميدانية باتجاه كسر حصار مدينة كوباني السورية الحدودية لكنهم مازالوا يتعرضون لقصف عنيف من مقاتلي تنظيم الدولة ولم يتمكنوا من استعادة السيطرة على المدينة بعد.

ووصل مقاتلو قوات البشمركة الكردية العراقية ومعهم المركبات المدرعة والمدفعية قبل أكثر من أسبوع إلى كوباني لمحاولة رفع الحصار عن المدينة المستمر منذ أكثر من شهر. ويختبر هذا الحصار قدرة تحالف تقوده الولايات المتحدة على وقف تقدم مسلحي التنظيم.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن "اشتباكات عنيفة دارت منذ ليل أمس واستمرت حتى صباح  الثلاثاء بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم الدولة في الجبهة الجنوبية لمدينة عين العرب كوباني حيث تمكنت وحدات الحماية من التقدم والسيطرة على عدة نقاط جديدة."

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة في مدينة الرقة أن "قياديا عسكريا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية قال إن مقاتلي الدولة الإسلامية فوجئوا بالمقاومة الشرسة التي أبدتها وحدات حماية الشعب الكردي في المدينة وأن معركة كوباني "استنزفت المئات من مقاتليهم."

واستعادت القوات الكردية السيطرة على عدد من القرى المحيطة بكوباني غير أن مراسلا لرويترز على الجانب التركي من الحدود قال إن الخطوط الأمامية في المدينة نفسها لا يبدو عليها تغيير ملحوظ إذ أن المقاتلين المتشددين مازالوا يسيطرون على الجزء الشرقي منها.

وسقطت قذائف المورتر التي أطلقها مقاتلو تنظيم الدولة على وسط المدينة يوم الثلاثاء كما جرى تبادل لإطلاق النار بينما كانت الطائرات المقاتلة تحلق في الأجواء.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)