البث الحي
منوعات

اتهامات متبادلة بين فتح وحماس ودعوات لاستمرار المصالحة

11/11/2014

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رفضت حركة حماس الثلاثاء  ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واتهمت حركة فتح "باصطناع التفجيرات في غزة".

ووصف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في لقاء مع الجزيرة خطاب عباس في الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه "توتيري" وأنه "لا يليق برئيس".

 وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم الثلاثاء حركة المقاومة الاسلامية حماس) بتنفيذ سلسلة تفجيرات ضد مسؤولين موالين له في غزة الاسبوع الماضي.

وقال عباس وسط تصفيق حشد من فتح اجتمع لإحياء ذكرى عرفات في رام الله حيث يوجد مقر الحكومة في الضفة الغربية "من الذي ارتكب هذه الجريمة ؟ الذي ارتكبها قيادة حركة حماس وهي المسؤولة عن ذلك."

من جانبه قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي خلال نافذة على شاشة الجزيرة مباشر " نحن تعبنا من الترقيع في المصالحة …كلما تقدمنا خطوة تأتي حركة حماس بفعل أي شيء لتعطيلها"

ورد طاهر النونو عضو المكتب الإعلامي لحركة حماس إن الحركة الأكثر حرصاً على المصلحة الوطنية العليا و إنهاء الانقسام و سندفع بالأمور لتحقيق المصالحة ووقف الانقسام و دعم المقاومة المسلحة.

وكانت حماس وفتح اتفقتا في أبريل نيسان على تشكيل حكومة مصالحة في اطار جهود للتغلب على الخلافات السياسية العميقة التي ترجع الى 2007 عندما انتزعت حماس السلطة في غزة.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)