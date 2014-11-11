اتهامات متبادلة بين فتح وحماس ودعوات لاستمرار المصالحة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رفضت حركة حماس الثلاثاء ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واتهمت حركة فتح "باصطناع التفجيرات في غزة".

ووصف المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في لقاء مع الجزيرة خطاب عباس في الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه "توتيري" وأنه "لا يليق برئيس".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهم الثلاثاء حركة المقاومة الاسلامية حماس) بتنفيذ سلسلة تفجيرات ضد مسؤولين موالين له في غزة الاسبوع الماضي.

وقال عباس وسط تصفيق حشد من فتح اجتمع لإحياء ذكرى عرفات في رام الله حيث يوجد مقر الحكومة في الضفة الغربية "من الذي ارتكب هذه الجريمة ؟ الذي ارتكبها قيادة حركة حماس وهي المسؤولة عن ذلك."

من جانبه قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي خلال نافذة على شاشة الجزيرة مباشر " نحن تعبنا من الترقيع في المصالحة …كلما تقدمنا خطوة تأتي حركة حماس بفعل أي شيء لتعطيلها"

ورد طاهر النونو عضو المكتب الإعلامي لحركة حماس إن الحركة الأكثر حرصاً على المصلحة الوطنية العليا و إنهاء الانقسام و سندفع بالأمور لتحقيق المصالحة ووقف الانقسام و دعم المقاومة المسلحة.

وكانت حماس وفتح اتفقتا في أبريل نيسان على تشكيل حكومة مصالحة في اطار جهود للتغلب على الخلافات السياسية العميقة التي ترجع الى 2007 عندما انتزعت حماس السلطة في غزة.