أمير قطر: ندعم الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر تساند الشعب الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس, كما حيا الأمير الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأكد دعم قطر له في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى وقوف دولة قطر مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة القاها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء خلال افتتاح الدورة الثالث والأربعين لمجلس الشورى القطري.

وعن القضية السورية أكد على ضرورة التحرك الدولي تجاه ما يتعرض له الشعب السوري من إبادة من قبل النظام السوري وأن الصمت العالمي تجاهها يلحق العار بجميع الدول ".

كما أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء عن ترحيبه بقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي "التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم".

وقال في كلمته "يظل مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيت الإقليمي الأول. ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدوله الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية".

وأضاف :"نرحب بأشقائنا قادة دول المجلس في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم ، آملين أن نخرج من هذه القمة بالقرارات التي تلبي وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا الخليجية ، وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

اقتصاديا، أشار الأمير إلى أن ميزانية دولة قطر مبنية على أساس الأسعار المحافظة جدا على أسعار المحروقات,و أشار إلى أن الاقتصاد القطري حقق نموا هذا العام بنسبة 6.3 كما دعا إلى التخلص من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، مشددا على أن العقلانية في الصرف مسألة اقتصادية وحضارية. في مقدمة أولويات السياسة الخارجية القطرية.