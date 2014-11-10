نتنياهو يدعو المحتجين من عرب إسرائيل إلى "الرحيل"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علانية الاثنين عرب إسرائيل الذين يتظاهرون احتجاجا على قتل الشرطة لرجل في احدى قراهم ان يرحلوا ويعيشوا تحت الحكم الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة. وقال أحمد الطيبي وهو عضو بارز بالكنيست الإسرائيلي إن تصريحات نتنياهو تشير إلى أن زعيم حزب ليكود اليميني بدأ "يتصرف بطريقة غير مقبولة."

وقال نتنياهو "أقول ببساطة لكل من يتظاهرون ويطلقون صيحات الاستنكار ضد إسرائيل ويدعمون إقامة دولة فلسطينية: انتم مدعوون للانتقال إلى هناك. إلى السلطة الفلسطينية أو إلى غزة." وأضاف خلال اجتماع لأعضاء بالكنيست من حزب ليكود "أعدكم بألا تضع دولة إسرائيل أي عراقيل في طريقكم."

واتهم الطيبي نتنياهو باسترضاء متحديه المحتملين في حزب ليكود اليميني المتطرف. وكان نتنياهو تعهد علانية بالنظر في إمكانية اسقاط الجنسية عن الإسرائيليين الذين "يدعون إلى تدمير إسرائيل".

وقال الطيبي " لم يقل أي رئيس وزراء (إسرائيلي) مثل هذه التصريحات في أي وقت مضى لا (مناحيم) بيجن ولا (اسحق) شامير" في إشارة إلى اثنين من الزعماء القوميين الراحلين لإسرائيل.

وانهارت في أبريل نيسان محادثات بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب غضب الفلسطينيين من البناء المستمر في المستوطنات اليهودية في أراض محتلة واستياء إسرائيل من محاولات ضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الحكومة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يجري حزب ليكود انتخابات لاختيار رئيس للحزب في يناير كانون الثاني وسط تزايد التكهنات بإجراء الانتخابات العامة خلال أشهر والمقررة أصلا في عام 2017.

وتفجرت احتجاجات بالرشق بالحجارة في عدة مجتمعات عربية في إسرائيل منذ ان قتلت الشرطة بالرصاص يوم السبت رجلا عربيا، هذا وتحقق الشرطة في اتهامات بأنه تم قتله بعد ان ابتعد عن رجال الشرطة.