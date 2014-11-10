ميانمار ترفض طلب بنغلاديش لإعادة توطين الروهينغيا

مسلمو الروهينغيا – أرشيفية

أفاد مسؤول في ميانمار اليو الاثنين أن بلاده رفضت طلبا من بنغلاديش بالبدء فورا بقبول عودة اللاجئين المسلمين الذين يعيشون في مخيمات عبر الحدود.

وأعلن المتحدث الرئاسي يي هتوت أن "الرئيس ثين سين قال إن ميانمار مستعدة لاستقبال اللاجئين من بنغلاديش بناء على قوانيننا الأربعة"، مشيرا إلى قوانين المواطنة التي تتضمن إثبات أن كلا الوالدين من مواطني ميانمار.

وتحاول بنغلاديش استئناف عملية إعادة التوطين التي توقفت عام 2005 من أجل إعادة أقلية الروهينغيا المسلمة -التي فرت من ميانمار خلال العقدين الماضيين.

ولكن حكومة ميانمار ومجتمع ولاية راخين الواقعة على الحدود الغربية، ومعظمهم من البوذيين العرقيين، يرفضون مطالبة الأقلية المسلمة بالجنسية ويشيرون إلى أفرادها على أنهم "بنغاليون".

والتقى ثين سين ونظيره البنغلاديشي عبد الحميد في بكين أمس الأحد قبيل اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وقال يي هتوت إن ثين سين "قال إنه من المستحيل قبول عودتهم بشكل عاجل".

ويجدر الإشارة إلى أن الروهينغيا لم يتأهلوا للحصول على جنسية ميانمار فور الولادة لأن هويتهم العرقية غير معترف بها بموجب قانون الدولة الخاص بالمواطنة والصادر عام 1982.

من جهتها، وافقت ميانمار على تلقي أكثر من ألفي لاجئ من بنغلاديش بعد التحقق من حقهم في المطالبة بالعودة، ومع ذلك ناقشت حكومة ميانمار بشأن بيانات بنجلاديش التي وصفت هؤلاء اللاجئين باسم الروهينغيا.

وهناك أكثر من 200 ألف لاجئ من الروهينغيا في بنغلاديش، من بينهم حوالي 30 ألفا مسجلين ويقيمون في مخيمين رسميين في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش، بحسب وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولجنة إغاثة وإعادة تأهيل اللاجئين في بنغلاديش.