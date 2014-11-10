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مقتل 12 شخصا في ثلاث انفجارات بأفغانستان

10/11/2014
تفجيرات في أفغانستان – رويترز

قتل 12 على الأقل بثلاث انفجارات وقع أحدها في العاصمة كابل والثاني في ولاية لوغر والثالث في مدينة جلال آباد، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير لوغر الذي استهدف مقر الشرطة بالولاية.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مسؤولين أفغان أن سبعة من عناصر الشرطة المحلية قتلوا في هجوم تفجيري داخل مقر الشرطة في ولاية لوغر جنوب شرق العاصمة كابل. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

وأفادت الشرطة أن التفجير وقع جراء تفجير مهاجم لنفسه وسط مقر الشرطة، وهو يشبه التفجير الذي وقع أمس في كابل عندما فجر شخص نفسه في المقر الرئيسي للشرطة وأدى إلى مقتل ضابط وجرح ستة، في واحد من المواقع التي تخضع لأكثر الإجراءات الأمنية صرامة في العاصمة الأفغانية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بمقتل ثلاثة مدنيين في العاصمة كابل إثر انفجار عبوة ناسفة. وجاء انفجار كابل جراء قنبلة مغناطيسية كانت مزروعة في حوض للزهور قرب إحدى الجامعات.

وفي تفجير ثالث وقع هجوم تفجيري بدراجة نارية في مدينة جلال آباد شرقي البلاد استهدف حافلة للشرطة وأدى إلى مقتل أستاذين في أكاديمية الشرطة وإصابة اثنين.

وتشير أحدث الأرقام إلى ارتفاع نسبة القتلى والجرحى في صفوف الجيش والشرطة الأفغانية العام الحالي جراء تفجيرات أو أعمال عنف، حيث قتل أكثر من 4634 جنديا أفغانيا في المعارك العام الحالي مقابل 4350 العام الماضي.

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