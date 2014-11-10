كتالونيا تختار الانفصال عن إسبانيا في "استفتاء رمزي"

مظاهرات في كتالونيا من أجل الاستقلال عن إسبانيا

قالت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني الاثنين إن نحو مليونين من سكان الإقليم صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا في استفتاء رمزي جرى الأحد يأمل مؤيدوه في أن يشعل المناقشات بشأن الاستقلال رغم معارضة مدريد.

يأتي استفتاء "استشارة المواطنين" في الإقليم الغني الواقع في شمال شرق البلاد بعد أن اتخذت الحكومة المركزية خطوة قانونية لمنع استفتاء رسمي غير ملزم كان زعماء الإقليم يسعون لإجرائه.

وكانت نسبة الاقبال على التصويت منخفضة نسبيا إذ أدلى نحو 2.23 مليون ناخب بأصواتهم من بين 5.4 مليون ناخب محتمل.

وأجاب سكان كتالونيا على سؤالين: هل يريدون أن تصبح كتالونيا دولة وهل يجب أن تستقل هذه الدولة عن اسبانيا.

ورسميا سيظل التصويت مستمرا لمدة أسبوعين آخرين لكن حكومة الإقليم قالت يوم الاثنين إن من بين من أدلوا بأصواتهم حتى الآن أجاب 80.7 بالمئة "بنعم" على السؤالين بينما صوت 10.1 في المئة بنعم على السؤال الأول و"لا" على الثاني ورد 4.5 بالمئة "بلا" على السؤالين.

وقال أرتور ماس رئيس حكومة الإقليم لأنصاره ا "انتزعنا الحق في اجراء استفتاء". ووصف التصويت بأنه نجاح تاريخي يمهد الطريق لاستفتاء كامل.

يأتي الاستفتاء بعد عامين من تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. وتقول السلطات في مدريد إن الدستور لا يسمح لكتالونيا التي تمثل نحو 16 في المئة من سكان البلاد أن تقرر أمرا يؤثر على البلاد برمتها.

وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا تريد بقاء إسبانيا دولة موحدة وأي استفتاء بشأن مصير كتالونيا يجب أن يتم في إطار دستوري.

وتلقت الحركة الانفصالية القديمة في كتالونيا دعما من حملة لاستقلال اسكتلندا برغم من أن الاسكتلنديين صوتوا في نهاية الأمر على البقاء ضمن المملكة المتحدة في استفتاء أجري في سبتمبر أيلول.