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طعن إسرائيلي في محطة للقطارات بتل أبيب

10/11/2014
 
طعن شاب إسرائيلي في تل أبيب – رويترز

قالت الشرطة الإسرائيلية إن شابا إسرائيليا تعرض للطعن قرب محطة قطارات في تل أبيب اليوم الاثنين، فيما يشتبه أنه هجوم فلسطيني.

وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن الشاب (20 عاما تقريبا) نقل إلى المستشفى مصابا بإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به في موقع الهجوم، وهو فلسطيني من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. مرجحة أن وراء الهجوم دوافع سياسية.

وجاء الهجوم بعد خمسة أيام من قيام فلسطيني بدهس مارة بسيارته في وسط القدس في الحادث الثاني من نوعه في غضون أسبوعين مما أسفر عن سقوط قتيلين اسرائيليين وأشعل المخاوف من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة. وقتلت الشرطة قائد السيارة بالرصاص.

وتصاعد التوتر في القدس بسبب إغلاق السلطات الاسرائيلية للمسجد الأقصى. كما تشهد بلدات عربية في إسرائيل احتجاجات منذ يوم السبت، بعدما قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص شابا عربيا قالت إنه هاجم عناصرها في الشمال.

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